Más Información

La ruta del agresor del alcalde Carlos Manzo para llegar a él; se hospedó en un hotel cercano al lugar

La ruta del agresor del alcalde Carlos Manzo para llegar a él; se hospedó en un hotel cercano al lugar

Lo que sabemos del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Lo que sabemos del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

EU planea ataques contra cárteles en territorio mexicano, reporta NBC News; incluye envío de tropas

EU planea ataques contra cárteles en territorio mexicano, reporta NBC News; incluye envío de tropas

Descartan vínculo de escoltas de Manzo con crimen organizado; reforzarán seguridad en Michoacán

Descartan vínculo de escoltas de Manzo con crimen organizado; reforzarán seguridad en Michoacán

Reportan desaparición de Alejandro Correa; fue alcalde de Zinapécuaro, Michoacán

Reportan desaparición de Alejandro Correa; fue alcalde de Zinapécuaro, Michoacán

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”

Sheinbaum dice que no habrá impunidad en asesinato de Carlos Manzo; señala a “guerra contra el narco de Calderón”

La presidenta alista un encuentro con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, , este lunes a las 15:00 horas en Palacio Nacional.

En su conferencia mañanera de este lunes 3 de noviembre, Sheinbaum Pardo dijo que Rollins tiene reuniones técnicas con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, , ante el tema del y el cierre de la frotera.

“Solicitó una reunión conmigo y nos vamos a reunir alrededor de las 3 de la tarde, pero sobre todo por el tema del cierre de la frontera al ganado; conocer de manera directa, de su parte, qué es lo que están planteando.

“Y también de nuestra parte decirle todo lo que hemos hecho y que consideramos que es importante que se abra la frontera para ellos y para nosotros”, comentó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]