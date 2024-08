La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, aseguró que hizo una llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que llegue al fondo de las investigaciones ante los señalamientos que hizo Ismael "El Mayo" Zambada, y aseguró que en la autollamada Cuarta Transformación no hay complicidad con delincuentes de cuello blanco.

"(...) En todos los casos hay que ir al fondo de la investigación, que se sepa en nuestro movimiento no hay relaciones de complicidad con nadie, ni con delincuentes de cuello blanco ni delincuentes de la delincuencia organizada”, dijo en su conferencia de prensa Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum coincidió con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se “transparente” en los casos donde presuntamente se relacionan con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. No obstante, descartó que el mandatario estatal tenga una relación con el crimen organizado.

“Pienso que fue muy bueno que el gobernador de Sinaloa pidiera a la Fiscalía General de la República que atrajera el caso, la participación de esta personas de la policía ministerial de la fiscalía de Sinaloa, pues que se le investigue, y todo lo que se tengan que investigar tanto de la muerte del exrector de la Universidad de Sinaloa (Héctor Cuén), como todo lo que tiene que ver con este caso".

ELEVAR LA EXTORSIÓN

Debido a que la cadena productiva del limón se encuentra detenida en Apatzingán, Michoacán, porque la extorsión que se ha denunciado desde hace más de un año, lejos de terminar, se incrementa, Claudia Sheinbaum aseguró que van por elevar la extorsión para que sea un delito grave, pero que también se perseguía de oficio.

"Es importante porque a veces quien es víctima de una extorsión no quiere denunciar por temor. Y entonces hay que romper ese círculo en donde no quieres denunciar, entonces no hay una carpeta de investigación contra quien extorsiona y ahora pues además no es delito grave. Entonces tiene que haber una estrategia en particular para la extorsión y tiene que ver con esto, con delito grave que ya lo presentó el presidente, con que se siga de oficio y también con el fortalecimiento de la inteligencia y la investigación", destacó.

Sheinbaum añadió que también van por un sistema nacional de inteligencia e investigación para la seguridad pública, "va a venir una iniciativa, pero lo que queremos es que más allá de lo que es considerado seguridad nacional, las inteligencias de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la propia Fiscalía permitan poder detener a quien hace una extorsión, por ejemplo, o comete un homicidio".





























