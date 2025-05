Sheinbaum: No he tenido comunicación con AMLO; desconoce si votará en la elección judicial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no ha tenido comunicación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero indicó que por información de sus hijos y de amigos que lo han ido a visitar se encuentra muy bien.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal señaló que debido a que no ha tenido comunicación con el exmandatario, desconoce si votará en la elección judicial del próximo domingo 1 de junio.

Lee también Aprovechan plantón de la CNTE para dar acordeones

"Presidenta, ¿tiene conocimiento si el expresidente va a votar en la elección?", se le preguntó.

"No tengo conocimiento. Es importante: sé por sus hijos o por alguna persona que lo haya ido a visitar que está muy bien, pero no he tenido comunicación con el presidente López Obrador. Entonces no podría decirles si el va a votar o no va a votar", contestó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp