Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum desconoce el tema de la reforma del Poder Judicial, ello tras las declaraciones de la Mandataria que la reforma sigue.

“Ella no es abogada. No puede dar una opinión sobre lo que desconoce. Mejor que opine sobre su materia, sobre el medio ambiente, sobre sus acciones y actividades hoy como Presidenta y que tiene todavía a este país en un baño de sangre. Y si no, pregúntenles a Chilpancingo”, aseguró.

Sobre las expresiones que emitió el presidente de la Mesa Directiva del senado, Gerardo Fernández Noroña, que los trabajadores son como dos vehículos que chocan, Aguayo destacó que son pacíficos y que no buscarán la confrontación.

"Es la percepción muy particular del señor senador. Él es político, nosotros somos trabajadores, pertenecemos al Poder Judicial y no buscamos ninguna confrontación, ni ningún choque de trenes contra nadie. Somos pacíficos y en esa medida siempre nos hemos manifestado de esa manera”, dijo.

Piden ser integrados en elaboración de leyes secundarias de la reforma judicial

Patricia Aguayo declaró que entregó un documento en la Cámara de Diputados donde solicitó a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que los trabajadores del Poder Judicial participen en la elaboración y consulta de las leyes secundarias.

Dichas leyes van a instrumentar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, además de solicitar a los legisladores que acaten las suspensiones otorgadas por jueces federales en los distintos juicios de amparo que se han promovido en contra del procedimiento a la reforma.

“Se presentaron dos escritos, uno que es por todo el grupo de Primer Circuito y la colación 32 Circuitos Unidos”, explicó Aguayo.

“Se ha cumplido un propósito más de nuestras acciones de trabajo. Todo esto es con la finalidad de seguir defendiendo la autonomía y la independencia del Poder Judicial de la Federación y los derechos de todos los trabajadores que aquí elaboramos”, declaró Patricia Aguayo.

