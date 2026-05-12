La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no descartó que se reabran carpetas de investigación por los hechos violentos ocurridos en San Salvador Atenco en 2006, en caso de que se considere necesario y corresponda al gobierno federal solicitarlo.

Luego de que presentó el Plan de Justicia para Atenco, la Mandataria explicó en su conferencia matutina que el objetivo principal de estos programas es restituir tierras, garantizar el acceso al agua y fortalecer los derechos de los pueblos originarios.

“En el caso que consideremos que tiene que abrirse nuevamente una investigación y le corresponda al Gobierno Federal hacer una solicitud, también se hace”, afirmó al ser cuestionada sobre si se pueden abrir las carpetas de investigación e indagar si Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón o Vicente Fox tuvieron una responsabilidad mayor.

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Sheinbaum precisó que, si el asunto compete directamente a la Fiscalía General de la República, será esa institución la encargada de determinar las acciones correspondientes.

“Si no, le corresponde a la Fiscalía General de la República, que es parte del proceso de los planes de justicia”, señaló.

La Presidenta recordó que los planes de justicia impulsados por su administración buscan principalmente la reparación social y territorial de comunidades indígenas y campesinas, así como la reivindicación de sus derechos establecidos en el artículo segundo constitucional.

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