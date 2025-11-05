Más Información

ONU condena acoso a Sheinbaum y urge a no normalizar la violencia contra mujeres en México

Detienen a "El Dany" en Sinaloa; es objetivo de autoridades en EU y tiene ficha roja del FBI

Negociaciones entre Canadá y EU siguen suspendidas tras el enfado de Trump por anuncio contra aranceles

Uriel “N”, presunto responsable del acoso a la presidenta Sheinbaum, habría agredido a otra mujer en el Centro Histórico

Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento

Cámara de Diputados reanuda discusión en lo particular del Presupuesto 2026

Otra vez la presidenta llamó la atención a quienes tienen aspiraciones políticas para el 2027.

En su conferencia mañanera de este miércoles 5 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que “tienen que renunciar”.

“Ya se los dije: quien tenga , aspiraciones para un cargo público- vamos a decirlo así, participar en las elecciones- tiene que renunciar. No puede utilizar su cargo público para promocionarse.

“Es legítimo que alguien quiera ser diputado, presidente municipal, gobernador, gobernadora, pero no puede utilizar el cargo público, además que eso la ley lo prohíbe, nosotros no estamos de acuerdo.

“Si hay alguna persona que tenga ese deseo, tiene que renunciar a su espacio en gobierno, y en todo caso dedicarse a hacer campaña dentro de los marcos de la ”, expresó.

