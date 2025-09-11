La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó la explosión de ayer de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa, que al momento ha dejado 90 heridos y cuatro fallecidos, y afirmó que el gobierno federal está pendiente en todo lo que se necesite.

Al iniciar su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal indicó que desde el primer momento que se conoció del accidente, el ISSSTE, IMSS, IMSS-Bienestar, así como las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y Protección han estado ayudando en lo que se necesite.

La Mandataria federal expresó su solidaridad con todos los familiares que perdieron a una persona y lo que se requiera, afirmó, "vamos a estar ahí muy pendientes".

"Hemos estado ayer cercanos con los equipos, junto a la jefa de Gobierno por el lamentable suceso, accidente que ocurrió el día de ayer en Iztapalapa.

"Han estado los tres compañeros de los sistemas de salud (ISSSTE, IMSS e IMSS Bienestar) muy pendientes, obviamente Secretaría de Defensa, Marina y la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez que desde el primer momento estuvo ahí. Estamos apoyando en todo lo que se necesita".

En Palacio Nacional, la Mandataria expreso: "Nuestra solidaridad a todos aquellos familiares que perdieron a una persona y lo que se necesite, vamos a estar ahí muy pendientes".

