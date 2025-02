La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el objetivo de la iniciativa de reforma a los artículos 40 y 19 de la Constitución que envió ayer al Congreso para prohibir expresamente cualquier intento de intervención extranjera es para proteger a México.

En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal señaló que el gobierno Estados Unidos puede nombrarle como quiera a los cárteles de la droga mexicanos, pero recalcó que eso no le da derecho para intervenir en nuestro país.

La Mandataria federal reiteró que se colabora y se coordina con el gobierno de la Unión Americana, pero señaló que el Gobierno de México no está de acuerdo en cualquier tipo de injerencia o de intervención.

Lee también Sheinbaum envía iniciativas para respetar la soberanía; “con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación”, dice

“Ellos pueden nombrarles, pero que este no sea un pretexto para la intervención en México. Esto es lo que hemos estado planteado con esta reforma constitucional, que no por llamarles de esta manera, eso no les da derecho a intervenir en nuestro país. Por eso decimos, nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos y no estamos de acuerdo en cualquier tipo de injerencia o de intervención.

“Entonces estamos protegiendo a México frente a una posible acción que pudiera llegar a plantear en este sentido”, dijo en Palacio Nacional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr