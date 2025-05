Al ser cuestionada si el asesinato de los dos colaboras de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, tiene similitud con el atentado que sufrió Omar García Harfuch en el 2020 por parte del crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió no especular, pero aseguró que habrá análisis científico para llegar a los asesinos materiales.

"Nosotros no especulamos, investigamos a través de las instancias que tienen que hacerlo y hasta que no haya investigación nosotros no podemos dar ninguna hipótesis", aclaró.

No obstante, la Mandataria federal pidió responsabilidad en el caso, y aseguró que las investigaciones serán "veraces con análisis científico que nos permitan llegar a los asesinos materiales y encontrar la causa de este lamentable y trágico hecho que ocurrió el día de ayer en la Ciudad de México".

Recordó que antes de ser Jefa de Gobierno había un promedio de seis homicidios, incluso 12, pero que implementó una estrategia que redujo a 2 homicidios diarios. Y ahora con Clara Brugada hay hasta 1.7 en promedio.

"Hay presencia de grupos criminales particulares en la Ciudad y hay trabajo permanente y constante. La Jefa de Gobierno tiene su gabinete todos los días y ella ha establecido incluso un mecanismo de ella, para personalmente evaluar a todos los sectores y cuadrantes de la Ciudad. Eso lo hace todos los días, incluso lo sé porque ella nos lo informa en el gabinete", aseguró.

mahc/apr