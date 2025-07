La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que si hay algo que involucra al senador de Morena, Adán Augusto López, con Hernán Bermúdez Requena, quien fungió como su secretario de Seguridad cuando fue gobernador de Tabasco, lo determinará la Fiscalía General de la República (FGR) a partir de las investigaciones que lleva a cabo.

La jefe del Ejecutivo federal aseguró que su gobierno no encubre a nadie, pero indicó que tiene que haber pruebas y no suposiciones o dichos de cualquier persona.

“La Fiscalía tendría que ver, con las investigaciones, si hay algo que demuestre que hubo algo relacionado con Adán Augusto.

“Nosotros no encubrimos a nadie, pero tiene que haber pruebas, no un dicho, no una suposición de cualquier persona. Es muy importante que se sepa a partir de cuándo se empezó a investigar a esta persona porque no tenía investigaciones previas”, dijo.

