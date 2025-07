La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró, este martes, que el conservadurismo no quiere ni ama al pueblo de México.

Al destacar los esfuerzos que el Gobierno federal impulsa para consolidar un sistema de salud público y gratuito para toda la población por medio del IMSS-Bienestar, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que esta convicción de servir a la población nunca la tendrá "ni la va a tener" la derecha.

La Mandataria federal afirmó que cuando hay cariño, convicción, trabajo, honestidad y mucha persistencia "las cosas salen".

"Esa convicción no la tiene la derecha, nunca la va a tener, el conservadurismo no ama al pueblo, no quiere a la gente.

"Eso es la gran diferencia y cuando hay cariño, convicción, trabajo, honestidad, las cosas salen, y mucha persistencia. Entonces los problemas que todavía tiene el IMSS-Bienestar se van a ir resolviendo y mucho se va a hacer este año", dijo en Palacio Nacional.

