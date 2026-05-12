Al decir que “la relación con el gobierno de Estados Unidos puede tener sus tensiones, pero está bien”, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las solicitudes de detención urgente con fines de extradición al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

“Tiene sus momentos de tensión y nosotros siempre vamos a decir en lo que no estamos de acuerdo. No nos parece que haya una orden de detención urgente con fines de extradición a un gobernador en funciones y no hay pruebas. (...) No estamos de acuerdo cuando un mexicano en un centro de detención de Estados Unidos fallece y no tenemos la certeza de que hubo toda la protección a sus derechos humanos”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este martes 12 de mayo, la mandataria presentó una encuesta que refiere que las relaciones entre ambos países son estables, sin embargo, manifestó su desacuerdo en algunos temas, como las muertes de mexicanos detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la “Mañanera del Pueblo” en Palacio Nacional de este 12 de mayo de 2026. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Por otro lado, recordó que Estados Unidos impuso aranceles al acero, medida que también fijó para otros países. Por lo que descartó tensiones bilaterales, como señalan medios de comunicación, “comentócratas” y usuarios de redes sociales, espacios que calificó como “llenos de odio”.

“Luego nos vamos con la finta de las redes, porque hay mucho odio y mucho bot en las redes, cada vez más TikTok también ya está llena de odio, odio, odio, odio. Bueno, X no se diga, es tremenda. Entonces, si nos metemos allá a la red hasta moviendo la pantalla, además con los algoritmos que traen las redes sociales, nos vamos a ir con la finta”, dijo.

Destacó que en otros temas, la relación con Estados Unidos es buena, luego de que reconoció el problema de acciones que hay en su país y la atención de la entrada de armas hacia México: “No hay tensión bilateral, yo no lo veo así, no hay tensión bilateral”.

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En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo mostró una encuesta a ciudadanos de Sinaloa, en la que se les preguntó por qué partido votaría y 45% respondió que por Morena, a pesar de las acusaciones de Rubén Rocha Moya por parte de Estados Unidos.

“Claro que cuando ocurre una situación como la solicitud de detención, evidentemente trabajamos y damos nuestra posición, pero de ahí a decir que hay una crisis con el voto de Estados Unidos o grandes tensiones o no lo vemos así. Hay problemas, siempre hay problemas y lo ha habido”, destacó.

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