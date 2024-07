Ante las detenciones de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, y de Ismael “El Mayo” Zambada, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, consideró que es "escueto" la información que han entregado las autoridades estadounidenses a México, por lo que consideró que se debe seguir pidiendo dicha información y no especular sobre el tema.

"Tiene que haber información también. Ayer escuché el informe que dio la secretaria de Seguridad, (Rosa Icela Rodríguez) de la carta que envía Estados Unidos, que hasta ahora es, digamos, lo que conocemos", explicó en conferencia de prensa.

¿Ha sido escueto?, se le cuestionó a la ganadora de las elecciones presidenciales del 2 de junio.

"Es escueto, pero ahí dice que no conocían de la entrega hasta el jueves en la mañana. Eso es lo que ellos están planteando como información oficial a México. Ayer estuve leyendo ahí otras interpretaciones, pero lo único que tenemos en este momento es la información oficial de la Embajada de Estados Unidos al fiscal general de la República, (Gertz Manero)", indicó.

Claudia Sheinbaum señaló que es necesario seguir pidiendo información a las autoridades estadounidenses.

"Y esta crítica que hay de que México no intervino, hay que decir la verdad siempre", y añadió que en la administración de Andrés Manuel López Obrador se han detenido distintos personajes de la delincuencia organizada.

"Ahora con el gobierno del presidente López Obrador y el actual fiscal los ha extraditado. No es que no se haya hecho nada. Tan es así que ha disminuido la violencia. Entonces, la información que se tiene es esa carta de la Embajada. Por eso, pues, si hay más información, que se dé más información. Y no especular tampoco", declaró la virtual presidenta electa.

































maot