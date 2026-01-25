Nuevo Laredo, Tamaulipas.— En medio de las acusaciones contra elementos de la Marina por el llamado caso de huachicol fiscal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la honestidad ha sido un factor clave para el incremento histórico en los ingresos por concepto de aduanas, y subrayó que sin ese principio no se habrían alcanzado los resultados actuales.

Al encabezar la inauguración de las nuevas instalaciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo, la Mandataria federal destacó que las aduanas son instalaciones estratégicas para el país, no solo por su papel en la recaudación, sino por su relevancia en la seguridad nacional, la seguridad pública, el desarrollo económico y la soberanía.

“Por encima incluso de la digitalización, lo más importante es la honestidad. Ese incremento en los ingresos no se habría podido lograr si no hubiera honestidad en el trabajo que se desarrolla todos los días”, afirmó Sheinbaum, al reconocer el desempeño de las Fuerzas Armadas y de los titulares de las aduanas del país.

Durante su mensaje, la Presidenta felicitó al secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; al secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; así como a Rafael Marín, director de la ANAM, y a José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, por el trabajo coordinado en el fortalecimiento del sistema aduanero.

Sheinbaum recordó que la actual estructura de las aduanas fue concebida durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se decidió separar esta función del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y crear una agencia especializada, con el objetivo de dignificar el trabajo de sus empleados y concentrar las operaciones en instalaciones propias.

Destacó que entre 2024 y 2025 los ingresos por aduanas aumentaron 25%, al pasar de un billón de pesos a un billón 250 mil millones de pesos, cifra que calificó como histórica. Señaló que este crecimiento no habría sido posible sin la participación de la Secretaría de Marina en las aduanas marítimas y de la Secretaría de la Defensa Nacional en las aduanas terrestres.

La Presidenta subrayó que, además del factor humano, la modernización tecnológica ha sido determinante, con la instalación de equipos no intrusivos como rayos X y sistemas de detección gamma, así como con la digitalización de los procesos aduanales en coordinación con el SAT, lo que ha permitido reducir tiempos, aumentar la eficiencia y fortalecer la vigilancia.

Sheinbaum Pardo adelantó que el objetivo para este año es incrementar en otros 250 mil millones de pesos la recaudación aduanera, con lo que se busca alcanzar ingresos por un billón 500 mil millones de pesos, al tiempo que se consolida un sistema más eficiente, productivo y transparente.

Finalmente, la mandataria aseguró que las nuevas instalaciones de la ANAM permitirán avanzar en la centralización de operaciones, mejorar las condiciones laborales del personal aduanero y fortalecer los mecanismos de control, reiterando que la honestidad seguirá siendo el eje central del modelo aduanero del gobierno federal.

mahc/LL