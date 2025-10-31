Tras darse a conocer un presunto daño patrimonial e irregularidades en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez en Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no tiene conocimiento de alguna responsabilidad.

En su conferencia mañanera de este viernes 31 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que en caso de que hubiera alguna irregularidad, “tienen que seguir su proceso”.

“Que nosotros sepamos no hay responsabilidad de Cuitláhuac, ni siquiera lo plantea la Auditoría. Hay algunas observaciones que todavía están para poder responder.

“Y en caso de que hubiera algunas irregularidades, pues tienen que seguir su proceso”, dijo la titular del Ejecutivo federal.

