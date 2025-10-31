Más Información

Tras darse a conocer un presunto daño patrimonial e irregularidades en el gobierno de en , la presidenta dijo que no tiene conocimiento de alguna responsabilidad.

En su conferencia mañanera de este viernes 31 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que en caso de que hubiera alguna , “tienen que seguir su proceso”.

“Que nosotros sepamos no hay responsabilidad de Cuitláhuac, ni siquiera lo plantea la Auditoría. Hay algunas observaciones que todavía están para poder responder.

“Y en caso de que hubiera algunas irregularidades, pues tienen que seguir su proceso”, dijo la titular del Ejecutivo federal.

