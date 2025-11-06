Luego de que el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, anunció este miércoles que reducirá en 10% la actividad de 40 importantes aeropuertos del país a partir de este viernes si el cierre del gobierno persiste, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió en que no afecte a México.

En su conferencia mañanera de este jueves 6 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo señaló que la próxima semana habrá una reunión con autoridades estadounidenses para hablar de las rutas de carga que operan en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“La decisión es debido a este cierre temporal que tienen del gobierno federal, que no sabemos cuánto va a durar [...] Espero que no sea afectado tanto México, pero es todo el mundo, no es una situación para México”, dijo sobre la decisión de Estados Unidos de reducir su actividad aérea.

Lee también Secretaría de las Mujeres presenta Plan Integral contra Abuso Sexual tras acoso a Sheinbaum; mexicanas no están solas, asegura

La reunión de la próxima semana especificó será “para resolver el tema del AIFA”.

“El tema de la carga del AIFA y que estaban planteadas una serie de sanciones, va a haber una reunión la próxima semana y esperemos que ahí se entienda cuál es la problemática de fondo y se puedan llegar a acuerdos”, refirió.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr