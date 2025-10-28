Más Información

Al mencionar que el expresidente fue quien creó el Instituto de Educación Media Superior (IEMS), la presidenta acusó que en la administración del exjefe de Gobierno de la Ciudad de México por el PRD, Miguel Ángel Mancera, se hizo uso político de las escuelas.

En su conferencia mañanera de este martes 28 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que cuando ella fue jefa de gobierno capitalina “se avanzó bastante”.

“Nosotros encontramos un IEMS muy deteriorado porque se hizo un uso político de las escuelas, se nombró como directores a personas afines a cuotas y no a partir de una visión académica”, señaló al referir que había contratos por tres meses y cuando ella llegó a la jefatura de Gobierno se logró hacer una nómina educativa.

“Entonces sí se avanzó bastante en el periodo en el que me tocó ser jefa de gobierno, a lo mejor todavía hay algunos temas que pueden mejorarse, pero ahí quien tiene que definir es la jefa de gobierno (Clara Brugada) y nosotros apoyar en lo que se necesite”, comentó.

