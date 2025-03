Al señalar que la detención del reclutador de jóvenes al rancho Izaguirre es relevante, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que, los comentócratas no quieren hablar de que hay resultados, pero aclaró que van a seguir trabajando todos los días.

"Lo importante aquí, y quiero manifestarlo viendo los medios el día de hoy es la detención que se hizo es muy relevante (de "El Lastra"), muy relevante, porque aquí la discusión no es si tiene que actuarse en contra de los grupos delictivos o de la delincuencia organizada, que comete delitos (...) ese es el trabajo que estamos haciendo", dijo.

Agregó: "Y esta detención, de la que muchos de los comentócratas no hablan, porque no quieren hablar de ello, porque lo que no quieren decir es que hay resultados, y que estamos trabajando todos los días para seguir dando resultados".

Sheinbaum indicó que con la detección de "El Lastra" se aporta información en el caso del rancho Izaguirre, "hoy está asegurado ya por la Fiscalía General de la República y que dará su información. Pero además era quien se encargaba de invitar a jóvenes a ser parte de un grupo delictivo. Y estos campos de adiestramiento es muy relevante, y vamos a seguir informando".

Agregó: "Muy distinto a cuando había actos de silencio, muy distinto. Aquí se informa, se dice la verdad y se trabaja todos los días, en el marco de la ley, no en el marco, además, de regímenes de excepción, como el que fue la guerra contra el narco de Calderón".

