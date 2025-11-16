Más Información
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a las autoridades de la Ciudad de México por reabrir por completo la Línea 1 del Metro capitalino, obra que se inició cuando ella fue Jefa de Gobierno, y que le dieron continuidad Martí Batres y Clara Brugada.
En sus redes sociales oficiales, la Mandataria federal señaló que esta obra beneficiará a millones de capitalinos y visitantes.
"Hoy inauguraron la nueva Línea 1 del Metro, obra que inició cuando fui jefa de Gobierno de la Ciudad de México y dieron continuidad Martí Batres y Clara Brugada. Muchas felicidades a quienes la hicieron posible en beneficio de millones de capitalinos y visitantes".
em
