La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a las autoridades de la Ciudad de México por reabrir por completo la Línea 1 del Metro capitalino, obra que se inició cuando ella fue Jefa de Gobierno, y que le dieron continuidad Martí Batres y Clara Brugada.

En sus redes sociales oficiales, la Mandataria federal señaló que esta obra beneficiará a millones de capitalinos y visitantes.

"Hoy inauguraron la nueva Línea 1 del Metro, obra que inició cuando fui jefa de Gobierno de la Ciudad de México y dieron continuidad Martí Batres y Clara Brugada. Muchas felicidades a quienes la hicieron posible en beneficio de millones de capitalinos y visitantes".

La presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, durante la reapertura completa de Línea 1 del Metro este domingo 16 de noviembre de 2025. Foto: Especial

