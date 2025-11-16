Más Información

Somos invencibles pueblo y gobierno, dice Sheinbaum tras marcha de Generación Z; “no hay fuerza que nos pueda detener”, señala

Línea 1 del Metro reabre por completo tras mil 224 días de obras; Brugada presume la renovación “más rápida del mundo”

Marcha de la Generación Z deja periodistas lesionados; denuncian agresiones policiacas

Videos exhiben los momentos más tensos de la marcha de la Generación Z en CDMX

"Llamado a no olvidar a las víctimas de la violencia"; así cubrieron medios internacionales la marcha de la generación Z

Analizan ley para combatir uso de “pollitos de colores” por el narco

La presidenta felicitó a las autoridades de la Ciudad de México por reabrir por completo la Línea 1 del Metro capitalino, obra que se inició cuando ella fue Jefa de Gobierno, y que le dieron continuidad Martí Batres y Clara Brugada.

En sus redes sociales oficiales, la Mandataria federal señaló que esta obra beneficiará a millones de capitalinos y visitantes.

"Hoy inauguraron la nueva Línea 1 del Metro, obra que inició cuando fui jefa de Gobierno de la Ciudad de México y dieron continuidad y . Muchas felicidades a quienes la hicieron posible en beneficio de millones de capitalinos y visitantes".

La presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, durante la reapertura completa de Línea 1 del Metro este domingo 16 de noviembre de 2025. Foto: Especial
La presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, durante la reapertura completa de Línea 1 del Metro este domingo 16 de noviembre de 2025. Foto: Especial

