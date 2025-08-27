Más Información

En dos décadas, narcos mexicanos ganan casi un billón de dólares

"Cualquier investigación es buena"; Sheinbaum ve bien indagar nombres de implicados en sobornos de "El Mayo"

¿Decapitado? Cártel de Sinaloa no está acabado, afirman expertos

Beatriz Gutiérrez Müller, entre los aspirantes a la rectoría de la BUAP; la citan para entrevista este miércoles

Tras exoneración de Pío López Obrador, Loret revela otro video de David León; "te manda estos 300 mil pesos mi tío el gobernador"

Harfuch descarta extinción del Cártel de Sinaloa; se encuentra mermado tras detención de cabecillas, señala

De cara a su primer informe de gobierno, la presidenta agradeció el trabajo de su gabinete y calificó su trabajo como “súper excelente”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 27 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo agradeció el cariño de la gente y “de todo corazón” a quienes conforman el gabinete de

“Decir que nuestro compromiso está firme: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Y del equipo, mi evaluación, todos súper excelente.

“Aprovecho aquí para agradecer de corazón a todos los que forman parte del gabinete de Seguridad”, expresó al mencionar a la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez; de Seguridad, ; de Defensa, genera Ricardo Trevilla; y de Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles.

“Muchísimas gracias, es un gran equipo, un gran equipo el del gabinete de Seguridad y todos. Me siento muy arropada, contenta, todos trabajan muchísimo y hay que seguir trabajando porque aquí es amor al pueblo y resultados, honestidad amor, al pueblo y resultados”, declaró.

