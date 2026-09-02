La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el apagón registrado en distintos estados del sureste del país no se debió a falta de generación eléctrica o infraestructura, sino a daños provocados en una torre de transmisión, por lo que descartó que la interrupción del servicio sea consecuencia de un déficit en el sistema eléctrico.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la salida de operación de dos líneas de alta tensión afectó el suministro de electricidad en entidades como Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas, aunque destacó que el servicio pudo ser restablecido en alrededor de ocho horas.

“No tiene que ver con falta de infraestructura, falta de generación, sino un daño que hubo en una torre de transmisión”, señaló.

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Sheinbaum reconoció el trabajo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para atender la emergencia y restablecer el suministro eléctrico.

“Por eso se pudo recuperar tan rápido, realmente fueron prácticamente ocho horas que se recuperó el servicio. La verdad, mis felicitaciones a las y los trabajadores de CFE, Emilia (Calleja), su directora, porque de inmediato atienden cualquier circunstancia”, expresó.

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La Presidenta indicó que, de acuerdo con los reportes de la propia CFE, la interrupción del servicio estuvo relacionada con “actos de vandalismo” que provocaron la salida de operación de dos líneas de alta tensión.

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La Comisión Federal de Electricidad informó durante la atención de la emergencia sobre los avances en la recuperación del servicio y, posteriormente, reportó el restablecimiento total del suministro para los usuarios afectados.

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Sheinbaum sostuvo que, aunque el gobierno federal mantiene un programa de inversión para fortalecer la infraestructura eléctrica, existen contingencias que pueden presentarse incluso cuando se realizan nuevas obras.

“Estas contingencias que ocurren por un daño en una torre de transmisión van incluso más allá de la inversión que se esté haciendo, siempre puede haber vulnerabilidades”, explicó.

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No obstante, señaló que uno de los objetivos de la estrategia energética de su administración es reducir el tiempo de recuperación ante este tipo de fallas y contar con mecanismos que permitan mantener el servicio mediante esquemas alternos cuando algún componente de la red resulte afectado.

“El problema es en cuánto tiempo recuperas el servicio y cómo garantizas que haya esquemas que te permitan, aunque se dañe una torre, poder seguir funcionando a través de esquemas paralelos”, indicó.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que se trate de un "sabotaje" y reiteró que la afectación al suministro de electricidad derivó de un acto de vandalismo.

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"No tenemos ninguna indicación de que sea un sabotaje, la Comisión puede explicar con más detalle exactamente qué fue lo que ocurrió. Pero ya había habido también otros casos de estos hace tiempo, no es reciente. Y se buscan mecanismos de vigilancia, cámaras, en fin, otras cosas que nos ayuden a detectar previamente si se va a presentar una situación como esta", agregó.

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