“No hay ningún argumento, más que un argumento ideológico o político, relacionado con los supuestos problemas del Tratado con electricidad, no lo existe”, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia mañanera de este viernes 21 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo rechazó que la política energética de México viole el Tratado: “Salió en las conversaciones con Estados Unidos, pero no ha sido el tema, es más bien mucha gente que está alrededor que, incluso congresistas que han planteado esto y otros de empresas que lo han planteado”.

“No se viola el Tratado, para empezar; y segundo, pues son decisiones soberanas del pueblo de México, entonces no está a discusión lo que se aprobó”.

La Mandataria federal mencionó una “dinámica distinta” en el país en un esquema de planeación energética y de las obras de infraestructura. “Y lo han tomado bien aquellos que quieren invertir en nuestro país”.

Indicó que se está poniendo orden en los contratos de autoabasto “totalmente ilegales” y algunos han ido avanzando.

