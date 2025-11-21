Más Información

“No hay ningún argumento, más que un argumento ideológico o político, relacionado con los supuestos problemas del Tratado con electricidad, no lo existe”, destacó la presidenta .

En su conferencia mañanera de este viernes 21 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo rechazó que la viole el Tratado: “Salió en las conversaciones con Estados Unidos, pero no ha sido el tema, es más bien mucha gente que está alrededor que, incluso congresistas que han planteado esto y otros de empresas que lo han planteado”.

“No se viola el Tratado, para empezar; y segundo, pues son decisiones soberanas del pueblo de México, entonces no está a discusión lo que se aprobó”.

La Mandataria federal mencionó una “dinámica distinta” en el país en un esquema de planeación energética y de las obras de infraestructura. “Y lo han tomado bien aquellos que quieren invertir en nuestro país”.

Indicó que se está poniendo orden en los contratos de autoabasto “totalmente ilegales” y algunos han ido avanzando.

