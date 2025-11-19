Más Información

Sheinbaum anuncia que no habrá mañanera este jueves 20 de noviembre; invita a seguir desfile de la Revolución Mexicana

Fallece Alfredo Elías Ayub, exdirector de CFE, reporta Felipe Calderón

Estamos en el momento más difícil del gobierno de Sheinbaum: Javier Tejado; “el entorno es complicado”, dice en Con los de Casa

Tras 12 horas de audiencia, jueza aplaza resolución de libertad anticipada de Javier Duarte; se definirá el viernes

Asesinato de Carlos Manzo fue coordinado en grupo de WhatsApp; así fueron los mensajes antes del ataque, revela García Harfuch

Plan Michoacán deja 83 detenidos hasta el 18 de noviembre; decomisan arsenal y químicos para drogas sintéticas

La presidenta informó que su mañanera de este jueves 20 de noviembre no será transmitida desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo indicó que a las 10:00 horas encabezará el desfile cívico-militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

"Este jueves 20 de noviembre no habrá #MañaneraDelPueblo. A las 10:00 am encabezaremos el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana; sigue la transmisión en vivo", dijo en sus redes sociales.

También se espera que por la tarde se reúna con legisladores y legisladoras de Morena y aliados para agradecerles la aprobación del Paquete Económico.

