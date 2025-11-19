Más Información
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su mañanera de este jueves 20 de noviembre no será transmitida desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Sheinbaum Pardo indicó que a las 10:00 horas encabezará el desfile cívico-militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana.
"Este jueves 20 de noviembre no habrá #MañaneraDelPueblo. A las 10:00 am encabezaremos el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana; sigue la transmisión en vivo", dijo en sus redes sociales.
También se espera que por la tarde se reúna con legisladores y legisladoras de Morena y aliados para agradecerles la aprobación del Paquete Económico.
