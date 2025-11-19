La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su mañanera de este jueves 20 de noviembre no será transmitida desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo indicó que a las 10:00 horas encabezará el desfile cívico-militar por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana.

"Este jueves 20 de noviembre no habrá #MañaneraDelPueblo. A las 10:00 am encabezaremos el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana; sigue la transmisión en vivo", dijo en sus redes sociales.

También se espera que por la tarde se reúna con legisladores y legisladoras de Morena y aliados para agradecerles la aprobación del Paquete Económico.

