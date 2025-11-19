Embajada de EU alerta a sus ciudadanos por nueva marcha de la Generación Z; pide evitar protestas del 20 de noviembre en CDMX

La Embajada de Estados Unidos en México alertó a los ciudadanos estadounidenses sobre la nueva manifestación de la Generación Z, convocada para el 20 de noviembre en calles de la Ciudad de México.

A través de un comunicado, la embajada pidió a sus ciudadanos evitar las protestas, mantenerse alertas y usar rutas alternas si se encuentran con concentraciones masivas.

Dijo que se espera la participación de quienes asistieron a la manifestación del 15 de noviembre, que se tornó violenta y dejó varios detenidos y heridos.

Lee también Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

Esta marcha coincide con el Desfile Militar Conmemorativo de la Revolución Mexicana, que comienza a las 10:00 horas en el Zócalo y termina en el Monumento a la Revolución.

La nueva marcha de la Generación Z está convocada a las 11 de la mañana en el Monumento al Ángel de la Independencia y rumbo al Zócalo capitalino.

Como parte de las medidas preventivas, la embajada estadounidense dijo que debido a que las protestas pueden ser impredecibles, se recomienda evitar las movilizaciones activas y tener precaución.

Pidió mantenerse al tanto de las actualizaciones en los medios de comunicación locales y seguir las instrucciones de las autoridades. Dijo que en caso de emergencia, las personas pueden llamar al 911.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro