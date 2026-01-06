Más Información

La presidenta aseguró que a lo largo de 2025 su gobierno enfrentó una intensa y una creciente difusión de noticias falsas, particularmente en redes sociales, a pesar de que recientes encuestas la colocan con niveles de aprobación superiores al 70%.

Cuestionada sobre estos sondeos, la Mandataria reconoció que el último año estuvo marcado por ataques informativos y campañas de desinformación vinculadas a distintos acontecimientos nacionales.

"Tuvimos un año, el 25, de mucha ofensiva mediática y en redes también”, afirmó durante su conferencia.

Sheinbaum advirtió que el fenómeno de las se ha intensificado y representa un reto para la vida pública y democrática del país.

"La cantidad de noticias falsas que hay en las redes, de notas, de información, es cada vez mayor”, señaló.

En ese contexto, la Presidenta alertó sobre el impacto que puede tener el uso de la en la manipulación de contenidos y la construcción de narrativas engañosas.

"Con la inteligencia artificial y la manera en que se muestran las personas, es algo para el debate de todos”, expresó.

La jefa del Ejecutivo planteó que el desafío central es cómo garantizar el derecho de la ciudadanía a la información veraz.

Sostuvo que la respuesta de su gobierno para tener una alta aprobación "es por estar cerca de la gente, por no perder los principios”.

