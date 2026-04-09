La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que podría revisarse la posibilidad de impulsar una reforma constitucional que contemple mecanismos de revocación para jueces, magistrados y ministros.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de la revocación de jueces, la Mandataria federal aclaró que actualmente dicha figura no existe en la Constitución y que cualquier cambio requeriría una iniciativa formal.

Explicó que la revocación de mandato ya está contemplada en el artículo 35 constitucional para el titular del Poder Ejecutivo federal, siempre que un porcentaje de ciudadanos solicite al Instituto Nacional Electoral (INE) la realización de la consulta correspondiente. Sin embargo, subrayó que ese mecanismo no aplica actualmente para integrantes del Poder Judicial.

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“Si alguien quiere proponer que también tengan revocación, pues hay que revisarlo. El pueblo manda”, afirmó, al señalar que una medida de este tipo tendría que plantearse mediante una reforma constitucional impulsada por partidos políticos o legisladores.

Sheinbaum recordó que su propuesta original de reforma electoral incluía fortalecer la democracia participativa y ampliar los mecanismos de consulta ciudadana en municipios, estados y a nivel federal, aunque explicó que dichos cambios no pueden presentarse nuevamente en el mismo año legislativo, por lo que podrían retomarse después del próximo proceso electoral.

La presidenta destacó que México ya cuenta con instrumentos de participación ciudadana, como las consultas públicas y la revocación presidencial, que pueden solicitarse mediante la recolección de firmas equivalentes al tres por ciento de la lista nominal en al menos 16 entidades federativas.

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Respecto al control sobre jueces, indicó que actualmente existe el Tribunal de Disciplina Judicial como instancia encargada de recibir quejas y sancionar conductas indebidas dentro del Poder Judicial, mecanismo que sustituyó al anterior esquema encabezado por el Consejo de la Judicatura Federal.

“Por primera vez en la historia y como único país en el mundo, elegimos a nuestros jueces, magistrados y ministros. Si debe haber revocación o no, hay que revisarlo”, expresó.

La Mandataria federal insistió en que cualquier modificación deberá analizarse dentro del marco constitucional y mediante los procedimientos legislativos correspondientes, aunque reiteró que la participación ciudadana debe fortalecerse como parte del modelo de democracia participativa.

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