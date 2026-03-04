Ante la aparente cancelación de la FIFA de al menos 800 habitaciones para el Mundial en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que “estamos revisando”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 4 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió revisar el tema a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y a Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial.

Lee también “El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

“Estamos revisando a ver si es cierta, primero esta información”, dijo la Mandataria federal.

“Y en cuanto la tengamos, le pedí a Josefina que pudiera revisar, junto con Gabriela Cuevas, y en cuanto tengamos la información, ya le podemos decir completo”, comentó.

Secretaría de Turismo de la CDMX rechaza versiones de cancelaciones en hospedaje

Tras darse a conocer la información anterior, Alejandra Frausto, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, publicó en su cuenta de X un comunicado en el que la dependencia rechaza estas versiones y aclara que la información dada a conocer "no reflejan la realidad realidad del proceso de planeación ni el comportamiento del mercado turístico internacional".

Destacó la coordinación permanente con la FIFA México, el Estadio Banorte, el sector hotelero y las autoridades federales y locales para garantizar la correcta operación del hospedaje durante el evento deportivo.

Indicó que este martes se llevó a cabo una reunión de trabajo con las principales asociaciones hoteleras de la CDMX donde participaron también autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, para revisar los avances en la preparación de la capital rumbo al Mundial 2026.

"El sector hotelero y el Gobierno de la Ciudad de México coincidieron en que el panorama del hospedaje es sólido y evoluciona conforme a la dinámica normal de grandes eventos internacionales, donde las reservas se ajustan gradualmente conforme avanza la venta de boletos, los calendarios de viaje y la confirmación de partidos.

"Contrario a las versiones difundidas, los datos internacionales de inteligencia turística muestran un aumento sostenido del interés por viajar a las ciudades sede, incluida la sede inaugural", estableció el comunicado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr