Ante la aparente cancelación de la de al menos 800 habitaciones para el Mundial en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que “estamos revisando”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 4 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió revisar el tema a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y a Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial.

“Estamos revisando a ver si es cierta, primero esta información”, dijo la Mandataria federal.

“Y en cuanto la tengamos, le pedí a que pudiera revisar, junto con Gabriela Cuevas, y en cuanto tengamos la información, ya le podemos decir completo”, comentó.

Secretaría de Turismo de la CDMX rechaza versiones de cancelaciones en hospedaje

Tras darse a conocer la información anterior, , secretaria de Turismo de la Ciudad de México, publicó en su cuenta de X un comunicado en el que la dependencia rechaza estas versiones y aclara que la información dada a conocer "no reflejan la realidad realidad del proceso de planeación ni el comportamiento del mercado turístico internacional".

Destacó la coordinación permanente con la FIFA México, el , el sector hotelero y las autoridades federales y locales para garantizar la correcta operación del hospedaje durante el evento deportivo.

Indicó que este martes se llevó a cabo una reunión de trabajo con las principales asociaciones hoteleras de la CDMX donde participaron también autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, para revisar los avances en la preparación de la capital rumbo al .

"El sector hotelero y el Gobierno de la Ciudad de México coincidieron en que el panorama del hospedaje es sólido y evoluciona conforme a la dinámica normal de grandes eventos internacionales, donde las reservas se ajustan gradualmente conforme avanza la venta de boletos, los calendarios de viaje y la confirmación de partidos.

"Contrario a las versiones difundidas, los datos internacionales de inteligencia turística muestran un aumento sostenido del interés por viajar a las ciudades sede, incluida la sede inaugural", estableció el comunicado.

