Ante el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, en el que el gobierno de Donald Trump anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó al no intervencionismo y resolver las diferencias con diálogo.

“No al intervencionismo, eso no sólo es convicción, sino que está en la Constitución (…) La no intervención, todo se resuelve con diálogo”, dijo la Mandataria.

En su conferencia mañanera, la Presidenta recordó que los principios de política exterior de México plasmada en la Constitución señalan la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias.

“Lo dice claramente nuestra Constitución y es nuestra posición siempre: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias“, expresó la Mandataria.

Al responder si haría un llamado para acabar con la tensión entre ambos países, contestó en Palacio Nacional: “La no intervención, todo se resuelve con diálogo”.

El 7 de agosto, el gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump busca luchar contra el tráfico del fentanilo en EU, que, a su juicio, es producido principalmente por los cárteles mexicanos con químicos chinos. En julio pasado, agregó en la lista de organizaciones terroristas extranjeras al Cártel de los Soles, que estaría liderado por Maduro, algo que niega Caracas. Con información de EFE