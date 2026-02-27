El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que en marzo se convocará a un Foro Nacional para Compartir Experiencias de la Nueva Escuela Mexicana (NEM): Diálogos a Voz Viva para retroalimentar la práctica pedagógica desde las regiones y fortalecer el acompañamiento cercano que las comunidades educativas han solicitado para consolidar la transformación educativa.

En su mensaje con motivo de la Quinta Sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), también convocó a las comunidades educativas a participar en la Jornada Nacional por la Paz y Contra las Adicciones, que se realizará el 6 y 7 de marzo en todo el país, así como en las actividades con motivo del primer aniversario de la estrategia “Vive saludable, vive feliz”, el próximo 12 de marzo.

El funcionario destacó los apoyos educativos, donde la Beca Rita Cetina beneficia a más de 8 millones de alumnas y alumnos de primaria, lo que permitirá alcanzar una cifra histórica de 22.8 millones de estudiantes becados en todos los niveles durante 2026. Asimismo, informó sobre la creación de 150 mil nuevos espacios en educación media superior mediante los 100 Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza”.

Respecto a los materiales educativos, confirmó la distribución de más de 154 millones de ejemplares de Libros de Texto Gratuitos (LTG) para el ciclo escolar 2026-2027, incluidas ediciones en Braille y macrotipo para 13 mil 767 estudiantes con discapacidad visual. Además, anunció el inicio de los trabajos para la elaboración de un nuevo libro de historia de primaria que reconozca el papel relevante de las heroínas del país.

Afirmó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) impulsa la inclusión en las distintas modalidades de enseñanza. “Habrá materiales específicos para escuelas multigrado, que representan casi la mitad de las escuelas públicas del país. Invitamos a la comunidad educativa a compartir narrativas y proyectos para la Cartografía Nacional Multigrado, una plataforma de intercambio entre pares”, señaló.

Delgado Carrillo resaltó la importancia del Mundialito Escolar 2026, reconocido por la FIFA como el torneo escolar más grande del mundo, cuya gran final se llevará a cabo a finales de mayo en el Estadio Olímpico Universitario. Aseguró que esta iniciativa promueve el bienestar físico y la convivencia dentro de la comunidad educativa.

Subrayó que la planeación didáctica es el puente donde se ejerce la autonomía profesional docente a través del Programa Analítico. Indicó que, en este segundo piso de la transformación, se trabajará en la construcción de un nuevo sistema de ingreso y promoción justo y transparente que dignifique la labor de las maestras y los maestros de México.

