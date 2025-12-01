La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que, como parte de una actualización histórica de la oferta educativa del Bachillerato Nacional, se crearán 15 nuevas carreras orientadas a la innovación y el desarrollo tecnológico.

En ese sentido, la dependencia explicó que entre la nueva oferta educativa se encuentran inteligencia artificial, robótica y automatización, semiconductores, ciberseguridad, inteligencia de negocios y desarrollo urbano sostenible, entre otros.

Aunado a ello, detalló que dicha ampliación académica estará acompañada de la modernización de talleres y laboratorios con equipamiento especializado, como computadoras de alto desempeño y módulos de robótica para asegurar el aprendizaje técnico de las y los estudiantes.

Añadió que también se autorizó un plan de expansión para que el próximo año estas opciones se impartan en más planteles públicos del país y afirmó que la renovación responde a las necesidades del país y al entusiasmo de las y los jóvenes por formarse en áreas estratégicas para el futuro nacional.

Además, destacó que la modernización educativa no sólo implica más espacios y nuevas carreras, sino también la construcción de entornos formativos integrales que incluyan actividades deportivas y culturales, con el objetivo de que las y los jóvenes disfruten su experiencia escolar, aprendan más y encuentren en la educación una ruta de desarrollo personal y profesional.

