A más de ocho meses de la entrega de presuntos jefes del narcotráfico a Estados Unidos, senadores del PAN y Morena solicitaron a las autoridades mexicanas informar sobre la situación actual de esas personas en los juicios que enfrentan, pues desde su entrega no se conocen detalles de esas entregas.

El panista Mario Vázquez Robles y el morenista Saúl Monreal pidieron al gobierno federal informar sobre la situación legal que mantienen estos presuntos capos de alto perfil que fueron enviados a prisiones de Estados Unidos, pues el pueblo de México debe conocer qué ha pasado con ellos.

“Es muy extraña esta falta de información, se debe saber qué obtuvo México a cambio de eso, se debe informar al Senado”, demandó Mario Vázquez.

Consideró que la entrega a Estados Unidos de las personas vinculadas a organizaciones criminales para ser juzgadas en aquel país, es un tácito reconocimiento del propio gobierno de México de que la reforma al Poder Judicial no es garantía de que la justicia se aplique con estricto apego a derecho.

“Habla mal de México, de que no hay capacidad para procesarlos aquí”, expresó.

El morenista Saúl Monreal Ávila, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, admitió que se deben respetar los derechos a audiencia de esas personas y justificó su entrega al recordar que hay acuerdos entre ambos países en materia de seguridad.

“Esos capos tienen denuncias allá y se les tiene que investigar allá”, aseveró.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo rechazó que con la entrega de capos, el gobierno mexicano se subordine o ceda soberanía a Estados Unidos y rechazó que no haya capacidad del Estado mexicano para juzgar aquí ese tipo de perfiles de presuntos delincuentes como cuestionan algunos sectores del país.

Los senadores recalcaron que se requiere saber si reciben asistencia consular por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y cuál es su actual condición legal y de salud.

Tanto Mario Vázquez como Saúl Monreal recordaron que más allá de su condición legal y las imputaciones que tengan, el gobierno mexicano está obligado a brindarles apoyo consular y asesoría legal porque son ciudadanos mexicanos.

“Se están violentando sus derechos humanos de ellos y sus familiares, quienes no saben las condiciones en las que se encuentran sus familiares e incluso en que prisión están”, acusó el panista.

En ese sentido no descartó que algunos de estos capos podrían llevar su caso a instancias internacionales y sentar en el banquillo al gobierno de México a fin de encontrar la oportunidad de obtener beneficios en sus condenas o incluso su libertad.

El gobierno de México ha enviado en dos ocasiones a reos mexicanos de alto perfil hacia territorio estadounidense. Una en febrero de este año, donde entregó 29 presuntos capos, y la otra en el pasado mes de agosto.

