La bancada del Partido del Trabajo (PT)impulsa una reforma para regular y legalizar a las personas trabajadoras sexuales a fin de reconocer dicha actividad y proporcionar beneficios laborales y de salud.

Las senadoras Geovanna Bañuelos y Cora Pinedo, así como el senador Joel Padilla propusieron reformas a la Ley Federal del Trabajo para incorporar un capítulo denominado De las Personas Trabajadoras Sexuales, “con el fin de dignificar y garantizar derechos laborales y de salud a las trabajadoras sexuales para asegurar su protección, integridad y libre sexualidad”.

Expresaron que se intenta establecer en la ley la definición de “trabajo sexual”, la diferencia de éste con cualquier tipo de delito contra la sexualidad y la definición de “trabajador sexual” y “persona usuraria”.

La senadora Geovanna Bañuelos recordó que el trabajo sexual es uno de los oficios más antiguos del mundo y, en muchos casos, es la única forma de subsistir para hombres, mujeres y personas de la comunidad LGBTTTIQ+, por lo que, dijo, es necesario distinguir delitos como la trata de personas y turismo sexual, entre otros, de la prostitución.

Expuso que su propuesta busca que a los trabajadores sexuales se les respeten todos sus derechos establecidos en la Constitución, así como la dignificación de su trabajo; el derecho a la salud, a la educación sexual y reproductiva.

Así como a no ser obligados a practicar relaciones sexuales sin el uso de métodos anticonceptivos y a no ser violentados física, emocional o sexualmente. Además, establece el deber de las autoridades de respetar y no estigmatizar a las personas dedicadas al trabajo sexual, y su derecho a una defensa legal garantizada y proporcionada por el Estado en caso de necesitarla.

Geovanna Bañuelos señaló que, actualmente, la realidad que viven las personas trabajadoras sexuales se encuentra llena de matices; se enfrentan a un contexto de discriminación social y laboral que se caracteriza por los prejuicios, la pobreza y la falta de oportunidades en el mercado del empleo formal, entre otros aspectos.

En este sentido, la líder parlamentaria enfatizó que es necesario crear políticas y programas institucionales para garantizar condiciones dignas de trabajo a quienes ejercen esta profesión.

