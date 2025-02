Luego de que la Mesa Directiva del Senado informó oficialmente la decisión de Miguel Ángel Yunes Linares de sumarse al grupo parlamentario de Morena, la senadora de ese partido, Raquel Bonilla Herrera, solicitó que le sea negada tal incorporación hasta que el partido resuelva los recursos de inconformidad presentados por militantes.

Desde su escaño, la legisladora veracruzana dijo que antes de integrarse a la banda morenista, el expanista debe concluir el proceso que inició ante autoridades electorales y enfrentar el procedimiento que se le ha abierto en el partido oficial.

“Quiero pedirle a esta Presidencia que ante la solicitud del senador Miguel Ángel Yunes de incorporarse al grupo parlamentario de Morena, ésta sea negada hasta que resuelva sus problemas que tiene.

“Ha iniciado un proceso con las autoridades electorales, precisamente por su desincorporación al PAN y actualmente tiene un proceso en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de nuestro movimiento, de nuestro partido, que es Morena. Entonces solicitaría muy respetuosamente a esta Presidencia que consideren que resuelva primero estos temas antes de ser integrado al grupo parlamentario de Morena.

“Creo que es muy importante dar a conocer, presidente, que en respeto a las ciudadanas y los ciudadanos veracruzanos, si el senador tiene toda la intención de sumarse a la agenda legislativa lo puede hacer perfectamente como senador independiente. Primero que resuelva sus problemas y posterior que se sume al grupo parlamentario de Morena”, advirtió la senadora.

El presidente Gerardo Fernández Noroña aclaró que la Mesa Directiva no tiene injerencia en ese tema y en todo caso la corresponde decidir al grupo parlamentario de Morena.

“Yo le pediría que haga la solicitud a través del coordinador del grupo para que en la sesión el propio grupo traten este tema. No es un asunto que competa a este pleno, en todo caso yo he aceptado la comunicación que me fue girada el 18 de febrero, donde me comunica que es su voluntad sumarse al grupo parlamentario de Morena”.

