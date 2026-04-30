La senadora Beatriz Mojica consideró como urgente el impulsar programas y reformas para dar mayor protección a la niñez afrodescendiente, indígena y migrante, pues está expuesta a la explotación laboral agrícola y al matrimono infantil.

La legisladora de Morena detalló que lo impulsado durante esta administración, se debe cerrar la brecha contra dicha clase de prácticas que ponen en riesgo a las niñas, los niños y adolescentes de zonas rurales, indígenas y afromexicanas, que son empleados como jornaleros agrícolas en los campos agrícolas en diferentes entidades del país.

En el marco del Día del Niño, expuso la importancia de atender el tema de la erradicación de los matrimonios infantiles y sensibilizar a la sociedad en general, debido a que la práctica no sólo ocurre en las comunidades indígenas y afromexicanas, más bien en todos los municipios de Guerrero.

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Con relación a dicho estado, uno de los que tiene mayor incidencia de matrimonios de niñas, dijo que el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil, se busca capacitar a las y los oficiales de los registros civiles, legisladoras, legisladores y equipos técnicos, con la finalidad de erradicar esa práctica.

Cultura en periodo legislativo, positivo

Por otra parte, la también presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República, dijo que el balance del periodo legislativo en materia cultural con temas de inclusión social y derechos es positivo.

Desde la Comisión de Cultura, uno de los principales puntos fue la actualización del marco en derechos de autor, con el objetivo de fortalecer la protección de creadores, artistas e intérpretes frente a los retos del entorno digital. Estas modificaciones buscan dar mayor certeza jurídica sobre el uso, distribución y reconocimiento de las obras, en un contexto de transformación tecnológica.

Por último, Mójica expuso la incorporación de una visión más incluyente dentro de la política cultural y de acceso a la vivienda y educación, destacando la necesidad de reconocer a sectores históricamente relegados como son las comunidades afrodescendientes.

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