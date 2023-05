El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, manifestó su confianza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la batalla legal ante las reformas aprobadas en fast track en la Cámara Alta en la llamada “noche triste”, por la mayoría de Morena y aliados.

“Creo en la responsabilidad de la Corte, yo estoy convencido en la responsabilidad de la Corte. Ya lo está demostrando, no se pueden cerrar los ojos ante la manera en que se aprobaron los dictámenes en el Senado”, dijo.

“Yo he sido legislador varias veces, he sido diputado federal, local, senador, y esto nunca lo había vivido en mi vida parlamentaria, no sé si alguien hacia atrás tiene conocimiento de algo así, pero en lo que yo he vivido en mi vida política, ni siquiera parlamentaria, esto nunca se había hecho”, señaló el legislador de Guerrero.

Refirió que votar cada 15 minutos un dictamen es algo fuera de orden, “y esto, los ministros lo observan, lo ven, no es algo que se pueda ocultar”.

Explicó el caso de la senadora de Morena, Claudia Balderas, que estando de viaje, en comisión oficial, pidió licencia: “Luego regresa, solicita su reincorporación cuando no han terminado todavía de votar los dictámenes, o sea, 15 minutos por dictamen, no lo puedo creer”.

Aseguró que los coordinadores parlamentarios del bloque de contención hicieron ya una primera depuración de los 20 dictámenes aprobados por la mayoría oficialista: “Determinamos en un primer saque –dicho de manera coloquial—con 12 dictámenes que obviamente estamos muy convencidos que vamos a ganar sobre la acción de inconstitucionalidad que presentaremos, aunque este número puede cambiar”.

A partir de la publicación de lo aprobado en el Senado se cuenta con 30 días para presentar las acciones de inconstitucionalidad, refirió Añorve Baños.

“Por supuesto, no vamos a presentar en el tema de la 3 de 3, hasta ahora así está decidido, o bien, la reforma constitucional de los jóvenes para que a partir de los 18 años pudieran ser ya diputados federales, hay otra de tala ilegal, entre otros”, expuso el coordinador priista.

Pero donde todos los grupos parlamentarios de oposición estuvieron de acuerdo en presentar acciones de inconstitucionalidad son: Conacyt, Financiera Rural e Insabi.