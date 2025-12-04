El Senado de la República recibió la minuta del dictamen que la Ley General de Aguas y, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

En la Gaceta Parlamentaria vespertina se publicó la reforma, minutos después de que la Cámara de Diputados la aprobó luego de 24 horas de debate en el pleno de San Lázaro.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó que se recibió la minuta y de inmediato ordenó la dispensa de los trámites para iniciar la discusión de la misma.

Se prevé que en los próximos minutos se reanude la sesión para que de inmediato y sin dictaminar en comisiones, se dispense la primera lectura y se inicie el debate de estas reformas que son respaldadas por Morena y sus aliados.

Las reformas han sido criticadas por productores del campo y ganaderos al argumentar que afectará la producción de alimentos y les quitará derechos.

Avala Senado fast track para Ley de Aguas

La mayoría de Morena y sus aliados aprobaron por 83 votos a favor y 27 en contra de la oposición, que la minuta con el dictamen de la Ley General de Aguas y, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, sean considerados como de urge resolución para su aprobación vía “fast track”.

Al reiniciarse la sesión ordinaria, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, argumentó que dicha reforma se discutirá directamente en el pleno y que no fue turnada a comisiones, así como puso a votación que fuera considerado tema de urgente resolución.

Ricardo Anaya, senador del PAN, dijo que esta reforma tiene “dardos envenenados” y dijo que Morena busca el control político de los productores agrícolas y campesinos.

De acuerdo con el dictamen, con estas modificaciones se busca establecer que el Estado Mexicano será el único responsable de regular el uso de agua delineando las acciones que deberán asumir las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Se desaparece el régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares y se determina que toda concesión de agua que no sea utilizada para los fines autorizados deberá regresar a la Conagua para que ésta decida una mejor distribución y aprovechamiento de ese recurso.

