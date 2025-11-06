La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez, expresó su extrañamiento por la declaración como persona non grata que el Congreso de Perú emitió hacia la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En un pronunciamiento a nombre del Senado, Castillo Juárez negó que el gobierno de México haya realizado acciones de intervención en los asuntos del Perú.

“La concesión de asilo político a Betssy Betzabet Chávez Chino fue un acto de humanismo fundado en los tratados internacionales y multilaterales como la Convención sobre Asilo Territorial de la Organización de los Estados Americanos”, explicó.

Lee también: México rechaza declaración de persona non grata hacia la presidenta Sheinbaum; no hay intervención en Perú, asegura

“Esta presidencia respalda absolutamente a la titular del Ejecutivo Federal y apela a favorecer el diálogo y la cooperación para alcanzar una relación amistosa entre nuestros pueblos”, subrayó Laura Itzel Castillo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm