Sacerdote amenaza a gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise; desata ola de apoyo y condenas por violencia política

EU anuncia otro ataque a supuesta narcolancha en el Caribe; reportan 3 muertos

Trasladan al Reclusorio Norte a Uriel Rivera, quien tocó indebidamente a la presidenta Claudia Sheinbaum

Hallan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, informa Fiscalía estatal

Asesinos de Cohen, de Manzo, y otros dos casos donde la violencia rebasó a la juventud

En México sólo en 10 estados se castiga el acoso sexual; estas son las sanciones

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez, expresó su extrañamiento por la declaración como persona non grata que el emitió hacia la presidenta de México,

En un pronunciamiento a nombre del Senado, Castillo Juárez negó que el gobierno de México haya realizado acciones de intervención en los asuntos del Perú.

“La concesión de asilo político a Betssy Betzabet Chávez Chino fue un acto de humanismo fundado en los tratados internacionales y multilaterales como la Convención sobre Asilo Territorial de la Organización de los Estados Americanos”, explicó.

“Esta presidencia respalda absolutamente a la titular del Ejecutivo Federal y apela a favorecer el diálogo y la cooperación para alcanzar una relación amistosa entre nuestros pueblos”, subrayó Laura Itzel Castillo.

