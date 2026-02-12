En el Senado de la República se llevó a cabo la entrega de los premios “El Legado de México”, galardón que reconoce las trayectorias y legado de artistas, actrices, actores, comediantes, cantantes y productores que han dejado huella a distintas generaciones.

Los premiados fueron Carla Estrada (premio especial); la productora Claudia Alejandra Peña Yrizarri; el comediante Jorge Falcón; César Gutiérrez Sánchez, coordinador del Corredor Económico del Bienestar de Querétaro; la cantante y actriz Laura León “La Tesorito”, César Peimbert, maestro de Feng Shui; el cantante Saúl Alarcón Ruiz, “El Jaguar”; el compositor Emmanuel Miranda Sánchez; al artista César Menchaca; los comediantes Germán y Freddy Ortega “Los Mascabrothers”, y la actriz Ofelia Puig.

Al agradecer el galardón, Jorge Falcón afirmó que sus chistes salen “de la vida misma”.

“Yo me casé, como muchos de ustedes, por Dios, me casé enamorado. Mi mujer era erótica… ahora es neurótica”, dijo, y aprovechó el micrófono para contar uno de sus característicos chistes.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, celebró que desde el Senado se valore a los trabajadores de la cultura y reconoció el talento y el humor de los galardonados.

Agradeció que, a pesar de los días difíciles que puedan tener, los artistas hacen sonreír a los millones de mexicanos que disfrutan de su profesionalismo, pues “sabemos que la política como el arte, es pasión, y eso no se nos tiene que olvidar”.

El presidente de la Comisión de Economía, Emmanuel Reyes Carmona, dijo que es fundamental avanzar en una legislación moderna, oportuna y eficaz, que responda a las necesidades del sector y del gremio artístico.

“Celebrar la entrega de los premios El Legado de México tiene un significado muy profundo, ya que busca resguardar el legado de la trayectoria y carreras profesionales de los artistas al servicio de la televisión y de nuestro país”, expresó.

Reyes Carmona manifestó que “el legado no se proclama, y no se hereda por casualidad, se construye, se gana con coherencia, trabajo constante y con una vocación que no se abandona en los momentos más difíciles y adversos”.

Por ello, se premia a trayectorias que han sabido resistir, reinventarse y permanecer; que nos recuerdan que el éxito verdadero no es inmediato ni superficial, sino resultado de la disciplina, de la constancia, de la pasión y de una profunda responsabilidad con el país y con su gente.

“Buscamos reconocer que México no sólo se construye desde las grandes reformas, sino también desde el arte, la música, el humor, la creatividad la identidad y el compromiso cotidiano”, concluyó.

apr