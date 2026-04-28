El pleno del Senado aprobó Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029, presentado por la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy.

Durante la sesión ordinaria con 85 votos favor, 1 en contra y 30 abstenciones, se avaló el documento que contempla 10 ejes de acción con los que se busca reestructurar la procuración y el acceso a la justicia en nuestro país.

Dicho plan, de acuerdo con la FGR se busca colocar a las víctimas como eje de actuación de la FGR y establece, entre otras cosas, la coordinación entre instituciones, el fortalecimiento de las fiscalías locales, así como estrategias para la atención de la violencia contra las mujeres.

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El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, en tribuna, argumentó que el plan representa el nacimiento de un nuevo modelo, donde se asume el compromiso de dar a las víctimas procesos de verdad y reparación integral.

Sin embargo, la senadora por el PAN, Guadalupe Murguía, expuso que el plan no habla de contar con los recursos suficientes para cumplir sus objetivos, por lo que podría quedar sólo en un catálogo de buenas intenciones.

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Carolina Viggiano, del PRI, dijo que, si bien se habla de poner a las víctimas al centro, no existen mecanismos claros para su participación, además de que en temas como el de las desapariciones se minimiza o se niega la gravedad del fenómeno.

Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, manifestó su preocupación, ya que, dijo, para enfrentar el reto de combatir a la delincuencia, la FGR cuenta apenas con más de 20 mil colaboradores.

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