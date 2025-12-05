Con la dispensa de todos los trámites, sin dictaminar en comisiones y sin modificar una sola coma respecto a lo avalado en la Cámara de Diputados, la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado aprobaron también en fast track el dictamen que expide la Ley General de Aguas, así como la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, ello ante el rechazo de la oposición, que calificó de despojo a los productores agrícolas.

En lo general, se alcanzaron 85 votos a favor, 36 en contra y cero abstenciones. El debate en lo particular seguía hasta el cierre de esta edición ante la presentación de reservas.

Apenas unos minutos después de que se debatió por más de 24 horas en San Lázaro, se publicó el dictamen en la Gaceta del Senado y se aprobó considerarlo como de urgente resolución, para de inmediato debatir en el pleno la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sin pasar por comisiones.

Con un Senado blindado por cientos de policías de la Ciudad de México, pero sin la presencia de manifestantes y tractores, se dio luz verde a esta reforma que contempla un nuevo modelo de gestión integral del agua en que el Estado es el único rector de la administración del líquido. Se modifica el régimen de concesiones y se elimina su mercantilización, así como de las asignaciones de agua, en las que no se puede transmitir, vender ni destinar el recurso a un uso distinto al que está inscrito.

Ricardo Anaya, senador del PAN, argumentó el voto en contra de esta reforma y dijo que tiene “dos dardos envenenados. El primer dardo envenenado es su adicción por el control político, quieren el control del agua, quieren tener de rodillas a cualquier campesino que tenga una concesión de agua”.

En tribuna, dijo que si el campesino quiere vender su tierra y tiene una concesión de agua, se inventaron un nuevo procedimiento.

“Ahora hay una reasignación siempre y cuando se le pegue la gana a la autoridad de Morena (...) Para muestra de que no les interesa el agua, que lo que quieren es control político y acabar con la propiedad privada, en esta reforma no le ponen un peso, un peso a resolver el problema” de las fugas de agua en las ciudades, agregó.

Adán Augusto López, senador por Morena, rechazó que se busque afectar a los productores o tener un mayor control político. “Viene aquí a hablar de que estamos mintiendo, (...) se ha cambiado y se ha tutelado, ahora con esta reforma, el que se pueda transmitir una propiedad y a la vez se transmita la concesión”.

Mencionó que el artículo 49 de la Ley General de Aguas, cuando se transmita el dominio de tierras vinculadas con un título de concesión para el uso del agua, que se refiere al presente capítulo, la nueva persona propietaria conservará los derechos sobre la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas correspondientes.

De paso, ironizó con el tema de los tres senadores del PAN que respaldaron el nombramiento de Ernestina Godoy en la FGR: “Nosotros no queremos poder político. El pueblo de México nos dio la mayoría absoluta. Le falta a otros, que esos sí quieren poder político, porque ni siquiera pudieron controlar a su bancada el día de ayer”, señaló.

Afirmó que al coordinador parlamentario del PAN “le duele todavía la apabullante derrota de 2018. Ese es un trauma que el senador nunca va a poder superar”.

Durante el debate legislativo, la bancada panista colgó en una de las paredes del salón de sesiones una manta con la leyenda: “Expropiar el agua es condenar al campo a la pobreza y a la falta de alimentos para el pueblo”, mientras que en los escaños de cada legislador de Morena y aliados se colocaron carteles en los que se leía: “El agua es vida, no mercancía” y “El agua es un derecho, no un negocio”.

Por el PRI, Carolina Viggiano denunció que la nueva ley no busca justicia hídrica, sino ejercer control político mediante la administración discrecional del recurso, por lo que exigió escuchar a los productores para que el agua siga siendo motor de desarrollo y no una herramienta de sometimiento.

Además, acusó a senadores del bloque oficial de ser acaparadores de agua. “Hay mucha demagogia aquí y mucha hipocresía, tanta hipocresía que aquí hay tres senadores que ojalá nos digan cuántos metros cúbicos de agua tienen en posesión. Eso sería maravilloso para creerles”, señaló.

“Lo que ustedes quieren, por eso tienen tanta urgencia de sacar esta ley, es que nadie les opaque la fiesta el sábado. Que el sábado puedan celebrar el séptimo año de gobierno de [Andrés Manuel] López Obrador”.

De Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas manifestó el voto en contra de su bancada y dijo que si bien hubo mejoras a la iniciativa presidencial, no se hicieron por voluntad espontánea del poder, sino porque la sociedad salió a exigir lo que le corresponde.

“Y es profundamente lamentable que se haya tenido que hacer bloqueando carreteras, bloqueando calles para poder ser escuchada”.