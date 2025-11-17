Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado de la República sesionarán este martes para aprobar el dictamen a la minuta de nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que establece una penalidad superior a la aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 29 de octubre.

La modificación principal al proyecto avalado en San Lázaro consiste en elevar el tipo penal básico de 25 años de prisión a 41.6 años en los casos más graves.

De acuerdo con el documento circulado entre las comisiones dictaminadoras, el objetivo es fijar estándares uniformes para todo el país y cerrar los espacios legales que han permitido la operación de bandas dedicadas a este ilícito, tanto en calle como desde centros penitenciarios.

El proyecto establece que las penas aumentarán significativamente cuando la extorsión se cometa con violencia, cuando se realice a través de amenazas que pongan en riesgo la vida o cuando el delito sea perpetrado desde un centro de reclusión, modalidad que se ha convertido en una de las principales fuentes de operación de grupos criminales.

La iniciativa busca que las entidades federativas armonicen sus legislaciones para evitar que la extorsión continúe siendo un delito con altos niveles de impunidad y sanciones dispares. También contempla mecanismos para mejorar las investigaciones, fortalecer la coordinación entre fiscalías y garantizar la atención a víctimas.

Se prevé que luego de su aprobación en comisiones, el dictamen se presente ante el pleno este miércoles, donde será avalado con el apoyo incluso de algunos senadores de oposición, dada la urgencia de frenar este delito, que afecta a productores agrícolas, comercios, empresas, transportistas y ciudadanos en todo el país.

