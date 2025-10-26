Esta semana se discutirán y votarán en el Senado de la República las cuatro minutas que envió la Cámara de Diputados para expedir la Ley de Ingresos de la Federación; así como para reformar el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que forman parte del Paquete Económico 2026.

En redes sociales, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que se tendrá otra semana intensa en la cámara alta, en la que entre otras actividades, también se conmemorará el 80 Aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La legisladora indicó que el 22 de octubre se reunió con Peter Grohmann, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México y este lunes encabezará un conversatorio sobre la ONU; mientras que para el martes está programada una sesión solemne para conmemorar los 80 años de la Organización de las Naciones Unidas.

Castillo Juárez compartió en redes sociales algunos de los temas que incluirá la agenda semanal de la Cámara de Senadores. En su mensaje, confirmó que entre martes y miércoles se analizarán y, en su caso, se aprobarán las cuatro minutas que el Senado recibió de la Cámara de Diputados sobre el Paquete Económico de 2026.

Se trata de los proyectos de decreto para reformar el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Derechos y el Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; así como el proyecto para expedir la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2026.

La legisladora resaltó que al Senado de la República le compete el análisis y aprobación de los proyectos de decreto que le envié la Cámara de Diputados sobre los ingresos de nuestro país.

