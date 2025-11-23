Ante el anuncio de posibles bloqueos por parte de transportistas y productores, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que, con la finalidad de avanzar en la atención de sus planteamientos y fortalecer los espacios de diálogo, estableció una mesa de trabajo a realizarse en sus instalaciones este 24 de noviembre a las 11:00 horas.

“La dependencia reafirma que la atención a las problemáticas del campo debe mantenerse en un plano estrictamente institucional, privilegiando siempre el diálogo, la responsabilidad y la construcción de acuerdos que respondan a las necesidades reales de las y los ciudadanos”, dijo.

A través de un comunicado, la Segob explicó que a dicha reunión asistirán representantes de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Economía, así como personal de la propia Secretaría de Gobernación.

Detalló que durante este encuentro se escucharán sus posiciones y se revisarán los temas de su interés, incluyendo aquellos relacionados con la actividad productiva y las disposiciones en materia hídrica, “buscando siempre acuerdos que beneficien al sector agrícola, al de transporte, sobre todo, a la sociedad en general”.

Aunado a ello, exhortó a las y los convocantes a evitar acciones que afecten a la ciudadanía, a las actividades comerciales y al libre tránsito y reiteró que el Gobierno de México mantiene disposición plena para atender sus planteamientos en un marco de legalidad y el bien común.

Además, hizo un llamado respetuoso a las organizaciones convocantes a privilegiar el entendimiento y la interlocución directa, “subrayando que el intercambio institucional y abierto es la vía adecuada para atender sus inquietudes y construir soluciones conjuntas que eviten afectaciones a terceros”.

Por otro lado, agradeció a las organizaciones transportistas —CANACAR, CONATRAM, FEMATRAC, HAMOTAC, AMTAC, INDECO, TAMEXUN, UNICARSOC, AMOTAC, entre otras— que han anunciado de manera pública que no participarán en el paro, quienes argumentaron que el diálogo con autoridades federales y estatales ha avanzado y que las mesas de trabajo ofrecen un cauce institucional para atender sus demandas.

Asimismo, subrayó que no comparte ni avala que intereses políticos o agendas ajenas al bienestar del sector productivo pretendan influir o encauzar estas expresiones sociales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/ml