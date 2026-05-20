La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) efectuó cambios de diversos mandos territoriales, coordinaciones estatales y diversos organismos.

Indicó que estas acciones tienen por objeto impulsar el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como las misiones y tareas encomendadas a esta Dependencia del Ejecutivo Federal.

A partir del 1 de mayo del presente año, fueron designados 20 generales del Ejército, un general de la Fuerza Aérea y siete generales de la Guardia Nacional, para ocupar diversos cargos.

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Entre ellos comandantes de las Zonas Militares: 9/a. Zona Militar, Culiacán, Sinaloa, 11/a. Zona Militar, Guadalupe, Zacatecas, 12/a. Zona Militar, San Luis Potosí, 15/a. Zona Militar, La Mojonera, Jalisco.

Así como la 28/a. Zona Militar, Ixcotel, Oaxaca, 31/a. Zona Militar Rancho Nuevo, Chiapas, entre otros.

En un comunicado la dependencia señaló que estas designaciones se apegan a los procedimientos rutinarios de la Política de Manejo de Recursos Humanos para la asignación del mando y dirección que contribuyen a mantener Fuerzas Armadas profesionales y capaces de responder con lealtad, disciplina y eficacia a las necesidades de la nación y al bienestar del pueblo de México.

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