La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el mandatario estadounidense Donald Trump sostuvieron una llamada telefónica ayer en la que acordaron una pausa de 90 días para evitar la entrada de aranceles, que se empezarían a aplicar este viernes 1 de agosto.

Además, se convino negociar “un acuerdo de largo plazo a partir del diálogo”, con lo que se da un respiro a nuestro país para comenzar la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En su conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo celebró que fue “un muy buen acuerdo” y se salvaguarda el T-MEC, además de que enfatizó que no implicó alguna acción adicional por parte de México.

Lee también: Aranceles de Trump: Así quedan los porcentajes de gravámenes que EU aplicará con su política comercial

“Son 90 días, nos mantenemos como estamos, y son 90 días para seguir dialogando, construyendo un acuerdo de largo plazo”, destacó.

Insistió en que no aumentan los aranceles, porque “nos quedamos igual como estábamos. Se salvaguarda el T-MEC porque los aranceles son para todo aquello que no está dentro del tratado”, declaró al señalar que se mantienen las tarifas para la industria automotriz, aunque hay un descuento a las partes fabricadas en México y Canadá, además de que se mantiene el mismo arancel para el acero y el aluminio.

“Yo creo que fue un muy buen acuerdo, porque sencillamente nos quedamos como estamos, sin nada adicional por parte de Estados Unidos ni de México. Entonces, fue un muy buen acuerdo y pone en una buena situación a nuestro país”, dijo.

Lee también: Trump firma decreto y sube aranceles a más de 60 países; entrarán en vigor en siete días

Refirió que fue una llamada de alrededor de 40 minutos y aseguró que ha funcionado la “estrategia de cabeza fría, temple y defensa con firmeza de nuestros principios”.

Al destacar que sigue el diálogo con las autoridades estadounidenses, la Mandataria apuntó que México sigue siendo hoy, “dentro de este nuevo orden comercial mundial”, un país clave.

“Invertir en México es la mejor opción, tenemos una situación muy buena a partir de la entrada de Trump al gobierno de Estados Unidos”, comentó.

Lee también: Aplazamiento de aranceles por 90 días protege comercio de México y cadenas de valor: CCE; “es un resultado positivo" afirma

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, declaró por su lado que “vamos a empezar el siguiente capítulo” sobre la renovación del T-MEC, tras la conversación entre Sheinbaum y Trump. Afirmó que este acuerdo acerca a los dos países a la renovación del tratado y los coloca en una posición ventajosa frente a otras naciones.

“Vamos a avanzar en estas conversaciones que nos van a llevar finalmente a la renovación, revisión, así está establecido, del tratado. La revisión del tratado es a partir de enero del 26, pero hay algunas tareas previas que tenemos que hacer. Va a coincidir, vamos a estar en este diálogo y vamos a empezar el siguiente capítulo”, dijo.

“Esto parecía muy difícil y yo creo que es un gran avance el día de hoy. No es sólo una prórroga, sino es una condición muy ventajosa para México respecto a cualquier otro país (...) Lo que se ha logrado tiene un impacto enorme, porque mantiene a México en una posición mucho mejor que el resto de los países del mundo, donde se han dado a conocer diferentes aranceles. Todo esto se logró sin ninguna otra concesión por parte de México”, expresó.

Lee también: Aplazamiento de aranceles de 90 días; ¿beneficia o afecta a México?; esto dice el IMCO al respecto

Según Trump, “México acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias”. Al respecto, Ebrard explicó que “es en buena medida lo que se regula en el T-MEC: todo aquello que no son específicamente aranceles, les decimos todo aquello que no es monetario, sino que son condiciones de comercio entre los dos países”.