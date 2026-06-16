Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), indicó que como parte de la Atención a las Causas con el programa “Sí al desarme, sí a la paz”, van 11 mil 139 armas de fuego canjeadas por dinero en efectivo de manera anónima desde octubre de 2024, así como el intercambio de juguetes bélicos por educativos.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 16 de junio en Palacio Nacional, Rodríguez destacó la atención a las juventudes del país con los “Festivales por la Paz” en el que el grupo Panteón Rococó “rompió récord de asistencia” en Nezahualcóyotl, Estado de México.

“A los jóvenes: no dejen que nadie robe sus sueños. Ustedes pueden ser lo que quieran ser, lo que quieran ser. Por eso recorremos a pie colonias y comunidades, tocamos casa por casa. No esperamos que los jóvenes lleguen a las oficinas del gobierno, hoy y el gobierno va hasta donde ellos están”, dijo la secretaria de Gobernación.

Lee también SSPC detecta nueva modalidad de extorsión contra comerciantes; falsos gestores amagan con clausurar negocios, alerta Harfuch

Destacó además distintas acciones para atender a las juventudes como la ampliación de 200 mil nuevos espacios educativos para cursar el bachillerato; el fortalecimiento del programa “Ponte Pila” a nivel nacional; la estrategia de fomento a la lectura; la jornada nacional de “Murales y Mosaicos por el Amor y la Libertad”; y el “Circuito Nacional de Festivales por la Paz”, entre otros.

Mencionó además que se realizan actividades informativas y se brindan herramientas socioemocionales que ayudan a las juventudes a tomar mejores decisiones para su presente y futuro.

[Publicidad]

Resaltó la secretaria de Gobernación los consejos de paz en 14 estados para atender problemáticas como violencia familiar y consumo de sustancias, además de acciones en Chilapa, Guerrero, donde recientemente las autoridades federales y estatales tomaron el control ante la violencia.

Lee también Sedena contempla adquisición de aeronaves en esta administración; sustitución de aviones F-5 es a largo plazo, señala Trevilla

“Vamos a seguir trabajando en favor de los jóvenes”, externó la titular de la política interna del país.

[Publicidad]

em/apr