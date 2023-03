El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, inició gestiones para concretar a la brevedad posible una reunión entre congresistas republicanos, demócratas y legisladores mexicanos, a fin de “tender puentes o relaciones más cercanas que eviten que se profundice el proceso de desencuentro” que viven México y Estados Unidos por temas como el fentanilo, la delincuencia organizada y el respeto a los derechos humanos.

En conferencia de prensa, reveló que el pasado fin de semana sostuvo una conversación telefónica con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, para impulsar este encuentro binacional de legisladores.

“Quedamos en que podríamos tener una reunión pronto con legisladores republicanos y demócratas y legisladores mexicanos en los próximos días o semanas”, informó.

Ricardo Monreal consideró que México no debe abandonar las vías diplomáticas para mantener una buena relación con su vecino del norte.

El coordinador parlamentario manifestó su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador en la defensa de la soberanía nacional, pues aseguró que un sector de Estados Unidos “se ha excedido” en contra de México.

Recordó que la Cámara de Senadores es responsable de analizar la política internacional, por lo que la mayoría legislativa respalda las acciones del titular del Ejecutivo federal, en la defensa de nuestra integridad como República.

“Esto es una decisión de la mayoría del Grupo Parlamentario en el Senado y vamos a defender con pasión y con razón los intereses de México”.

Dijo que siempre es más conveniente y afortunado el acuerdo que la confrontación entre ambas naciones, sobre todo por nuestra sociedad comercial, vecindad y la cercanía, “por la cantidad enorme de mexicanos que radica en Estados Unidos”.

“Por todas partes y por todos extremos, México necesita mantener una buena relación con Estados Unidos”, insistió.

El senador Monreal Ávila negó que exista ruptura en la relación bilateral; lo que hay, agregó, son “desencuentros normales entre repúblicas, sobre puntos de vista encontrados, y sobre posiciones que suceden en el país. No ha llegado ni llegará a la ruptura”.

Además, reiteró que los señalamientos de legisladores estadounidenses tienen propósitos preelectorales, pues ellos están en campaña, en la búsqueda de votos, por lo que quieren utilizar a México “como piñata”, para sus intereses electorales y la obtención de votos en un sector específico de su población.

“Nosotros no creemos en eso, y por eso me parece delicado que este lenguaje siga subiendo de tono y no se logre una actitud de mayor mesura y de mayor prudencia por parte de estos sectores radicales de Estados Unidos, fundamentalmente de republicanos”, advirtió.

Con información de Luis Carlos Rodríguez

