Ricardo Monreal lamentó la actitud omisa del líder de Morena, Mario Delgado, para frenar los excesos de cuatro corcholatas en el proceso interno, incluido Manuel Velasco, por el dispendio de recursos públicos con espectaculares, bardas y mítines de hasta 30 mil personas, por lo que confió en que el llamado del Presidente permita frenar esta inequidad que “no es una buena señal”.

En entrevista en Ecatepec, Estado de México, confió en que “ahora que el Presidente emitió un comentario, puede ser una llamada de atención para todos y que sean moderados, que eliminen todo el exceso de publicidad y de bardas, espectaculares, cineminutos, aeropuertos, camiones, transportes”.

Cuestionado sobre si Delgado Carrillo ha sido omiso ante esta situación, indicó: “Hasta ahora no ha sido él una persona que corrigiera, ni siquiera intentó, y me parece que la inequidad en el proceso no es una buena señal.

“No tengo sino preocupación por el exceso de gastos. Últimamente vi los excesos también del PVEM, pero más usando la figura del Presidente”, lamentó.

Sobre si existe riesgo para estas corcholatas de una eventual sanción porque están incurriendo en esos excesos, precisó que “el INE tendrá que determinarlo, pero no deben de arriesgarse. Cómo pueden desarrollar asambleas de 20 mil o 30 mil personas. ¿Cómo?”.

“Es un tema que hay que cuidar mucho, vamos a revisarlo y el partido tiene que tomar decisiones”, subrayó.