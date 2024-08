El dirigente del sindicato petrolero, Ricardo Aldana, reconoció que fue necesario anticipar las elecciones seccionales para renovar sus liderazgos, pero negó que pretenda dar un albazo y adelantar la elección del Comité Ejecutivo General que encabeza.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana admitió que podría buscar su reelección, aunque aclaró que tomará una decisión luego de que se desahoguen todos los recursos de impugnación de las elecciones seccionales, que concluyen este lunes, y una vez el Centro de Registro Laboral entregue las respectivas tomas de nota.

Ricardo Aldana prevé que las elecciones para la renovación del Comité Ejecutivo para el periodo 2025-2030 se realicen en octubre próximo.

-¿Por qué se adelantaron las elecciones en las dirigencias seccionales del sindicato?

-Se adelantaron para prevenir que todos los seccionales tuvieran su toma de nota antes del primero de enero, pero bueno eso es algo que la gente no entiende, no lo meditan, sino nada más hablan de albazos y hablan de esto, hablan de lo otro, pero la realidad es que esa fue una elección anticipada por la urgencia de que tengamos las tomas de notas en tiempo y en forma.

-¿Cuándo será el proceso electoral para el Comité Ejecutivo General?

-Yo creo que estaremos emitiendo convocatoria en septiembre para realizar las elecciones en octubre. No tenemos prisa, la verdad es que tampoco queremos dar un albazo ni queremos anticiparnos nada, al final del día la presidenta nueva (Claudia Sheinbaum) nos ha dicho que es respetuosa de los derechos de los trabajadores y, además, de la autonomía de las organizaciones, así que en ese sentido no tenemos ningún problema.

-Actualmente está cubriendo un periodo como interino por sustitución, pero ¿va a buscar la reelección?

-Yo creo que sí, no sé todavía, mira es prematuro tomarlo en cuenta, pero yo traigo muchos proyectos que la verdad se me quedaron un poco truncos por la falta de tiempo, la verdad hemos avanzado bastante en muchos aspectos, entonces tenemos muchos proyectos entre todos, que queremos concluir, y sí necesitamos continuidad forzosamente, pero bueno también lo puede hacer cualquier otro, nada más es cuestión de ponernos de acuerdo, yo creo que en mi caso no tengo ninguna urgencia de ser o no ser.

