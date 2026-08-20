El retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán desató un ríspido debate en el que se retó a los morenistas a entregar sus micas en solidaridad con el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, alusiones a los viajes a Disneylandia de Andy y hermanos, acusaciones de ambos lados de corrupción y la exhibición de Gerardo Fernández Noroña de una supuesta visa que se negó a romper.

La sesión de la Comisión Permanente del Congreso ni siquiera tuvo agenda política ante la resistencia de senadores oficialistas a llevar el tema de Andy a tribuna, por lo que su defensa fue endeble, con legisladores de bajo perfil y sólo al final Fernández Noroña defendió al expresidente López Obrador y a todos sus hijos.

Manuel Añorve, senador del PRI, expuso en tribuna: “En Morena ya llegaron al límite, y hoy quieren hacernos creer que la soberanía nacional cabe en la cartera de Andy López Beltrán, y tiene forma de visa (...)”.

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“Se desgarran las vestiduras hablando de Maximiliano, pero hoy tienen un nuevo emperador en Macuspana, tienen un emperador en La Chingada con una corte que son los hijos… Por un lado, quieren salir a la calle a marchar por Andy, pero por otro lado le quieren decir a José Ramón que les dé algunos tips para ver cómo se pasea en Disneylandia y en las tiendas importantes de Estados Unidos”, dijo.

Lily Téllez, en tribuna, retó a senadores y diputados de Morena a entregar sus visas en apoyo a Andy López Beltrán como verdadero signo de solidaridad con el hijo del expresidente López Obrador.

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Con una charola plateada para que depositaran sus visas estadounidenses, apuntó: “Yo los reto, los reto a todos estos de la bancada de los mafiosos a que en esta charola depositen sus visas para que el apoyo que le dan a Andy de palabra sea de verdad. ¿O acaso son puras palabritas?”.

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“Pongan aquí sus visas, a ver rompan sus visas de Estados Unidos, a los que les quedan, creo que aquí hay muchos que ya no tienen, pero rómpanlas y pónganlas en esta charola para que Andy sienta que su apoyo es de verdad, que no son sólo palabritas. No sean hipócritas. Le gusta tanto Estados Unidos al hijo de López Obrador que hasta su nombre lo transformó el idioma inglés y él pide que le digan Andy, ya es lo único que le queda de los Estados Unidos, el nombre Andy”, ironizó la panista.

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En la endeble defensa del oficialismo, Fernández Noroña salió al quite y acusó una embestida contra el expresidente López Obrador, Andy y todos sus hijos por parte de la derecha, la oposición y Estados Unidos, por lo que advirtió que el pueblo no permitirá ninguna injerencia a la soberanía.

Y en tribuna exhibió su tarjeta de crédito: una Visa dorada. “La rompería en este momento, pero no puedo con una mano. Así es que me esperaré a recuperarme”, dijo ante los gritos de panistas y priistas: “Rómpela, corrupto; te prestamos unas tijeras, que te ayude Malú Micher”.

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Dijo que no caería en la provocación cuando lo que nosotros hacemos bien es defender a la patria, al pueblo y la soberanía nacional, denunciar la intromisión criminal del gobierno de Estados Unidos contra el hermano pueblo de Cuba, denunciar la intromisión ilegal y el robo del petróleo contra el hermano pueblo de Venezuela.

Mayuli Martínez, senadora del PAN, denunció que Morena se negó a crear una comisión para poder investigar vínculos con el narcotráfico. Foto: CARLOS MEJÍA. EL UNIVERSAL

Mayuli Martínez, senadora del PAN, denunció que Morena en comisiones de la Permanente se negó a crear una comisión para poder investigar vínculos del narcotráfico durante la administración del gobierno de López Obrador, de 2018 a 2024.

“La realidad es que está a la luz pública el pacto que se tiene desde el sexenio pasado, desde el sexenio de Morena, y que hoy inclusive al propio hijo de López Obrador le han quitado la visa. Primero cuestionan a Estados Unidos y no les gustan los gringos, pero luego pelean el que tengan una visa cuando dicen que el enemigo está en Estados Unidos.

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“Y es claro y evidente que la revocación de la visa de Andy López Beltrán tiene un trasfondo, pero no político; legisladoras de Morena, tiene un trasfondo de vinculación del crimen organizado con su partido”, agregó.

La diputada nayarita por Morena Andrea Navarro invitó a los legisladores a ir a su pueblo, Camichín de Jauja, donde no se requiere visa.

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